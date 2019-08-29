«РИТЭК» поздравил татарстанцев с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). Заместитель гендиректора ООО «РИТЭК» — директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» Николай Нефёдов поздравил татарстанцев с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

«Сегодня праздник у покорителей земных недр, у тружеников нефтяных скважин — смелых, отважных, сильных духом людей, настоящих профессионалов своего дела!» — говорится в тексте поздравления.

Нефёдов отметил, что нефтегазовый комплекс — это одна из важнейших отраслей экономики. От производственных успехов нефтяников и газовиков зависит благополучие всей страны.

Татарстан — один из ключевых нефтегазодобывающих регионов России. Здесь представлены все сегменты отрасли: добыча и переработка нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов, выработка тепловой и электрической энергии.

Компания «РИТЭК» на особом счету, подчеркнул Нефёдов. «Являясь научным полигоном ЛУКОЙЛа, в содружестве с ведущими научными сообществами Татарстана мы разрабатываем новые технологии, внедряем современное оборудование, успешно применяем инновационные методы в добыче трудноизвлекаемых углеводородов, повышении нефтеотдачи», — рассказал он.

Он выразил особую благодарность ветеранам-нефтяникам за их мужество и самоотверженность, проявленные в годы становления и развития отрасли в Республике Татарстан, и отметил, что их эстафету достойно приняло и продолжает нынешнее поколение.

«Желаю новых производственных вершин, семейного благополучия, тепла и уюта вам и вашим близким!» — пожелал в заключение Нефёдов.

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