Творческая группа Баталовского театра Бугульмы отправится в большой гастрольный тур по России

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). В рамках программы «Большие гастроли» в сентябре творческая группа Баталовского театра Бугульмы отправится в Ярославскую область, в город Рыбинск, сообщает пресс-служба театра.



В октябре актеры совершат гастрольный тур по Саратовской, Волгоградской и Астраханской областям, где за две недели преодолеют почти 3 тыс. км пути.



Будут налажены новые культурные связи между Татарстаном и старейшим экономическим и культурным центром Нижнего Поволжья и Прикаспия – Астраханью, городами областного значения Камышином и Балаковым, а также небольшими населенными пунктами – Дубовкой, Светлым Яром и Черным Яром.

В прошлом театральном сезоне плодотворно прошли гастроли и выезды по близлежащим городам и городам Татарстана и соседних регионов: артисты отыграли спектакли в Набережных Челнах, Казани, Альметьевске, Лениногорске, Заинске, Нижнекамске, Октябрьском, Бугуруслане, Сызрани, Салавате, а также в поселках Вишневая Поляна, Урсала и Мактама. Бугульминцев везде тепло принимали и аплодировали их игре.

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