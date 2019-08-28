В Нижнекамске осенние ярмарки стартуют с большой распродажи

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). Осенние сельскохозяйственные ярмарки начнут работу в Нижнекамске 8 сентября. Дата совпадает с днем выборов, поэтому торговые точки по традиции развернутся около избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Татарстанские производители анонсировали снижение цен для горожан. Сельхозкооператив «Нижнекамский» будет продавать набор для борща в вакууме за 60 рублей вместо 78 рублей, молочный комбинат на 20 рублей сбавит цену на пачку масла, «Челны-Бройлер» предложит куриные грудки за 130 рублей вместо 185. Всего будет представлено свыше 40 наименований продукции от семи производителей.



Далее ярмарки пройдут 14 сентября на Центральном и Бызовском рынках, а также на площадке у ТЦ «Магнит» на улице Южная. «Здесь свои товары будут реализовывать фермеры-частники», – отмечается в сообщении.

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