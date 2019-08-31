Вадим Янгиров: Будем продолжать «железные» забеги и найдем для них новые локации

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Директор серии Timerman Вадим Янгиров прокомментировал первый в Казани «железный» старт, рассчитанный на 16 часов.

«Первый “железный“ забег замечательно повлияет на работу бренда. В России таких всего несколько, проводивших подобные старты. Я думаю, этот опыт нам пригодится в дальнейшем для развития», – подчеркнул Янгиров.

Кроме того, он рассказал о будущем проекта в Казани: «Конечно, хотим проводить подобные забеги в дальнейшем, но сейчас нужно определить плюсы и минусы пройденной “железки“. Также будем искать новые локации».

Вдобавок Вадим Янгиров отметил, что вопрос о том, является ли забег полноценно «железным» из-за сокращения дистанции плавательного этапа, не имеет однозначного ответа. «Сложно сказать, так как это случилось из-за погодных условий. Однако участники поблагодарили за подобное решение, все-таки проплыть 2 км в холодной воде – это объективно нелегко», – объяснил он.

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