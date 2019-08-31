Забег, заплыв и заезд длиной 16 часов: в Казани впервые прошел «железный» триатлон

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани впервые состоялся триатлонный старт Timerman Full Triathlon, собравший 636 участников из 36 регионов России.

Триатлетам предстояло пройти «железную» дистанцию: 3,86 км плавания, 180,25 км велогонки и 42,195 км бега. Согласно регламенту, лимит прохождения равнялся 16 часам.



Также для спортсменов были доступны олимпийская дистанция (10 км бега, 1,5 км плавания и 40 км велогонки) и дистанция спринт (5 км бега, 750 м плавания и 20 км велогонки). Помимо взрослых, участие в соревнованиях могли принять и дети: для них организаторы приготовили забег на 600 м.

Однако формат «железной» гонки организаторам пришлось изменить из-за погодных условий. С учетом температуры воздуха в 16 градусов тепла и температуры воды в 9 градусов было принято решение о сокращении дистанции плавания до 1,9 км и о переносе времени старта на полчаса.

Первым к финишу в главной дисциплине пришел Михаил Клячин, справившийся с дистанцией за 9 часов 13 минут 59 секунд. Среди женщин первой ленточку пересекла Вера Колечкина. Ее время – 12 часов 14 минут 34 секунды. Первым олимпийскую дистанцию среди мужчин прошел Михаил Журкин за 2 часа 15 минут 37 секунд. А среди женщин первой на ней стала Кристина Запасная с временем 2 часа 26 минут 8 секунд.

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