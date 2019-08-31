Ученые назвали способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний способно регулярное употребление в пищу несоленых орехов. К такому выводу пришли исследователи из Ирана, исследование которых было представлено на конгрессе Европейского общества кардиологов, передает РИА Новости.

В течение 12 лет ученые следили за питанием 5,5 тыс. человек в возрасте старше 35 лет, причем испытуемых и членов их семей опрашивали каждые два года. Медикам удалось обнаружить связь между физическим состоянием людей и присутствием в их рационе фундука, грецких орехов и миндаля.

Употребление орехов дважды в неделю снизило вероятность смерти от инсульта и инфаркта на 17%. При этом эффект проявлялся независимо от возраста, пола и физической активности пациентов.

«Наибольшую пользу для здоровья приносят именно несоленые и сырые орехи», – заметил один из авторов работы – доктор Мохаммадифард.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что специалисты изучили влияние гипертонии на риск инфаркта и инсульта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.