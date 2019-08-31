(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Два человека погибли на пожаре в частном доме в Бугульме, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
О том, что на улице Гастелло в Бугульме горит частный дом, на единый номер вызова экстренных служб 112 сообщили в начале девятого.
На место выехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, пожару была присвоена первая категория сложности.
К моменту приезда пожарных одноэтажный деревянный дом полностью горел.
В 20.22 было обнаружен первый погибший, а спустя 8 минут – второй. Личности обоих устанавливаются.
В половине девятого пожар был полностью потушен.