В Казани увеличилось число почетных граждан города

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). На состоявшемся в Казанской ратуше по случаю Дня города и Дня республики собрании в Книгу почетных граждан Казани и Книгу почета Казани внесли новые имена. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Чествование почетных граждан было организовано 30 августа по уже сложившейся традиции. В своей приветственной речи глава города Ильсур Метшин заметил: «Мы никогда не забываем о ваших (почетных граждан Казани и других выдающихся городских деятелей – прим. Т-и) заслугах и благодарны за то наследие, которое вы нам оставили. <...> Именно ваша бесценная работа дала возможность городу стать процветающим, красивым и всемирно известным».

В частности, почетными гражданами столицы РТ стали генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром» Борис Тихомиров и директор учебно-реабилитационного центра при благотворительном фонде «Ярдэм» Малика ханум Гельмутдинова. Соответствующее решение ранее приняли депутаты Казгордумы в ходе своей 34-й сессии.

В ответных речах Тихомиров и Гельмутдинова поблагодарили за высокую оценку своей работы. «То, что мной сделано, – это только малая толика того, что можно было бы сделать. Но мы добились этого вместе. Звание почетного гражданина для меня – высшая награда, а Казань – лучший город в мире», – отметил руководитель Казанского Гипронииавиапрома. Глава центра «Ярдэм» в свою очередь сказала: «Я горжусь, что живу и работаю в этом городе, который с каждым днем процветает и получает всемирную оценку благодаря усилиям руководства Казани».

В Книгу же почета Казани оказались внесены имена городского МУП «Водоканал» и директора – художественного руководителя Казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова.

Как сообщало ИА «Татар-информ», в тот же день Президент РТ Рустам Минниханов вручил государственные награды 58 выдающимся татарстанцам.

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