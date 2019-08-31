В селе Алешкин-Саплык Дрожжановского района открылось обновленное здание сельсовета и исполкома

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В селе Алешкин-Саплык Дрожжановского района Татарстана состоялось открытие нового здания совета и исполкома сельского поселения. Обновление помещений органов власти прошло в рамках республиканской программы. Это первый объект в муниципалитете, сданный в эксплуатацию по данной программе, пишет газета «Родной край».



В церемонии открытия приняли участие глава района Марат Гафаров, председатель Cовета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова, а также строители и иные лица, которые приехали поздравить жителей села с новым административным зданием.





Экзам Губайдуллин отметил, что в рамках президентской программы в республике строятся и капитально ремонтируются ФАПы, школы, детские сады. Он пожелал жителям здоровья и долгих лет жизни, а также продолжать славить трудом свое поселение.



Марат Гафаров, поздравляя участников торжества с этим знаменательным событием, отметил, что сельчане – очень активный народ, поэтому село процветает. «Есть у нас еще с вами намеченные планы, будем двигаться дальше и трудиться во благо нашей малой родины, республики», – выразил надежду он.





Право разрезать красную ленточку было предоставлено Марату Гафарову, Экзаму Губайдуллину и главе поселения Петру Артемьеву.



Участники церемонии после открытия посетили новое здание, оценив отделку и удобство кабинетов.

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