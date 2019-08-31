Президенту Татарстана показали реконструируемые очистные сооружения Альметьевска

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки в Альметьевск оценил ход реконструкции очистных сооружений города. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Существующие очистные сооружения Альметьевска эксплуатировались без капитального ремонта более 45 лет. В 2017-2018 году была разработана проектно-сметная документация реконструкции объекта», – пояснили в пресс-службе.

Проектом предусмотрено внедрение современной системы биологической очистки сточных вод с использованием нитри- и денитрификации, а также биологического удаления фосфора.

На данный момент уже возведен корпус механической очистки с решетками грубой и тонкой очистки, реконструированы первичные отстойники и воздуходувная станция, произведены некоторые другие виды работ. Президенту РТ рассказали об этом и ознакомили с деятельностью, ведущейся сейчас на объекте.

Минниханова сопровождали руководитель исполкома Альметьевского района Тимур Нагуманов и генеральный директор Фонда газификации энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ Джаудат Миннахметов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на строительство и ремонт очистных сооружений Татарстана в 2019 году выделено более 1,6 млрд рублей.

Кроме того, Президент Татарстана в ходе рабочей поездки в Альметьевск принял участие в праздновании Дня нефтяника, осмотрел центр хоккейной подготовки «Нефтяник», пожелал удачи участникам конкурса «АгроНТИ» и открыл конкурс профмастерства среди молодых работников «Татнефти».

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