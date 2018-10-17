Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках в первый день осени

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Завтра, в первый день осени, на территории Татарстана сохранится прохладная и преимущественно сухая погода. Днем местами на востоке республики возможны небольшие дожди, «несмотря на влияние гребня антициклона», информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные часы столбики термометров опустятся до +5, а на западе региона – до +9 градусов. При этом кое-где вероятны слабые заморозки – до 0 градусов, предупреждают татарстанские синоптики.

В светлое время суток в Татарстане воздух прогреется до 12–17 градусов тепла.

Подробнее о летних погодных аномалиях и прогнозах на первый месяц осени читайте на сайте «События».

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