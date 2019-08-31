В Татарстане рабочего насмерть засыпало грунтом во время прокладки трубы

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе Татарстана рабочего насмерть засыпало грунтом во время прокладки канализационной трубы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 15.15 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что у села Большое Афанасово во время прокладки канализационной трубы к очистным сооружениям произошел обвал грунта и рабочего засыпало землей», – уточнили в МЧС.

Коллеги рабочего вызвали спасателей и «скорую», а сами бросились на помощь мужчине. Они достали его из-под земли и передали медикам, которым осталось лишь зафиксировать смерть рабочего.





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