На консультациях МФЦ по дачной амнистии жителей РТ наиболее интересовало оформление пристроя к дому

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). МФЦ в Татарстане продолжает консультационную акцию по разъяснению дачной амнистии. Пока более всего в ходе бесплатных консультаций татарстанцев интересовала возможность узаконить пристрой к дому с помощью дачной амнистии, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Во всех районных филиалах МФЦ акция прошла 28 августа. За разъяснениями обратились около 500 человек. «Один из популярных вопросов, которые задают владельцы недвижимости: “Можно ли узаконить пристрой к жилому или садовому дому, используя дачную амнистию?“ Ответ положительный. Но только если дом расположен на землях, предназначенных для ведения садоводства. Сейчас у их владельцев есть выбор – воспользоваться дачной амнистией или уведомительным порядком», – отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам директора МФЦ в РТ Ленары Музафаровой, изменения в законодательстве, касающиеся оформления жилых и садовых домов, – одна из актуальных для татарстанцев тем. «Чтобы люди могли не только получить квалифицированные ответы на свои вопросы, но и при необходимости тут же найти специалиста, который подготовит технический план дома или отмежует земельный участок, мы пригласили в качестве консультантов специалистов БТИ», – рассказала она.

Музафарова также сообщила, что во время проведения акции в МФЦ обратились жители поселка Джалиль Сармановского района РТ с просьбой организовать к ним выезд специалистов. «Поступили письма от граждан, и было принято решение о том, что консультация в поселке Джалиль состоится 2 сентября с 14 до 17 часов», – добавила она.

Кроме того, директор МФЦ уточнила, что, несмотря на узкую тематику акции, специалисты многофункционального центра готовы оказать помощь по любым вопросам, связанным с оформлением недвижимости.

Задать вопросы специалистам БТИ в МФЦ жители Казани смогут еще в течение недели. В столице Татарстана акция продлится до 7 сентября. Ежедневно в одном из казанских офисов МФЦ, за исключением выходных, работает консультационный пункт. С графиком можно ознакомиться на сайте МФЦ в РТ.

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