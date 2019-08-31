В казанском поселке Киндери столкнулись две легковушки, три человека пострадали

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В казанском поселке Киндери столкнулись две отечественные легковушки, три человека пострадали. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили свидетели ДТП.

«Авария произошла на улице Азина. Тут не разъехались две легковушки – "Лада Приора" и "Жигули"», – рассказали очевидцы аварии.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Известно, что в результате аварии пострадал по меньшей мере 3 человека.

На месте работают представители экстренных служб. Причины ДТП устанавливаются.



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