В казанском поселке Киндери столкнулись две легковушки, три человека пострадали

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В казанском поселке Киндери столкнулись две отечественные легковушки, три человека пострадали. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили свидетели ДТП.
«Авария произошла на улице Азина. Тут не разъехались две легковушки – "Лада Приора" и "Жигули"», – рассказали очевидцы аварии.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Известно, что в результате аварии пострадал по меньшей мере 3 человека.
На месте работают представители экстренных служб. Причины ДТП устанавливаются.