Голкипер «Рубина»: «Сегодня не наш день, а у “Сочи“ залетели все удары»

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о причинах поражения казанского клуба от футболистов «Сочи» со счетом 0:3.

«Если брать игру в целом, то не получилось агрессивно сыграть в атаке, было много хороших подходов, где-то не хватало заключительного паса. Может, в каких-то моментах торопились, нужно было сыграть хладнокровно, не торопиться. В защите дали “Сочи“ сыграть на контратаках, плюс необязательные голы, их можно было ликвидировать, если бы сыграли попроще. В этом и заключалась проблема, а так хорошо контролировали мяч! Сегодня, может, не наш день, а у “Сочи“ все что били – все залетело. В первом голе произошло какое-то недопонимание у защитников, не смотрел еще, разберем», – проанализировал игру голкипер.

Также он объяснил, почему придерживался определенной манеры игры – выхода из ворот почти до центра поля во время атаки: «У меня есть требование главного тренера создавать дополнительный адрес, чтобы у защитников было больше вариантов и они могли развернуть атаку коротким пасом через меня. Сейчас я чуть скорректировал этот момент, не стал так высоко подниматься».

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