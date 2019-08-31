Нобоа: «Рад был вернуться на Центральный стадион, ведь я играл здесь в Лиге чемпионов»

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал первую победу команды в сезоне. Поверженным со счетом 0:3 оказался казанский «Рубин».

«Рад первой победе, наконец-то сегодня выиграли. Главное – команда хорошо играла. В “Сочи“ хорошие футболисты, просто надо больше работать, у нас много новых игроков. Мы знакомимся, смотрим друг на друга», – заметил футболист.

Ранее Нобоа выступал в составе казанцев, поэтому, разумеется, поделился впечатлениями от возвращения на Центральный стадион: «Конечно, были эмоции сыграть здесь, ведь я играл здесь с “Рубином“ в Лиге чемпионов».

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