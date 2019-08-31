Главный тренер «Сочи»: «Мы не дали разбежаться “Рубину“ и сыграли на его слабых местах»

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу над казанским «Рубином» со счетом 0:3.

«Наша заслуга в том, что мы не дали разбежаться “Рубину“, сыграли на его слабых местах и не дали раскрыть свои лучшие стороны. Команда много атакует, поэтому остается много свободных зон на флангах, где мы расположили быстрых игроков. Это нам помогло», – рассказал специалист.

В составе сочинцев выступают пять бывших футболистов «Рубина», и тренер не оставил этот факт без внимания: «Не было упора на игроков, ранее выступавших за казанский клуб, но из-за ситуации в турнирной таблице мне не нужно было их настраивать».

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