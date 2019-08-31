Минниханов в Чистополе посетил недавно открытый центр «Камалия»

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки посетил недавно открытый в Чистополе досугово-развивающий центр «Камалия». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Для Рустама Минниханова была организована краткая экскурсия по зданию досугово-развивающего центра», – отметили в пресс-службе Президента РТ.

«Камалия» расположена в здании бывшего медресе, которое в 1847 году возвел на собственные средства ишан, купец второй гильдии Мухаммад-Закир Камалов ал-Чистави. Среди выпускников этого медресе были религиозный деятель Ризаэтдин Фахретдин, писатель и политики Гаяз Исхаки, другие выдающиеся деятели. В 2018 году долгое время пустовавшее здание было передано Чистопольскому мухтасибату ДУМ РТ, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Площадь здания, расположенного по адресу: ул. Нариманова, д. 85, составляет 550 кв. метров. Одновременно центр может принять до 200 человек. Среди направлений его деятельности – театральное искусство, робототехника, IT-технологии, ораторское мастерство, детское творчество, изучение иностранных языков (арабского, английского, турецкого).

В целом деятельность центра «Камалия» направлена на укрепление института семьи, интеллектуальное и творческое развитие детей и подростков. Он предназначен для обучения представителей различных конфессий и национальностей.

На первом этаже размещены детский клуб «Камалия», столовая на 40 человек и музей татарской культуры, на втором – актовый зал, театральный кабинет, студия звуко- и видеозаписи, кабинет изучения иностранных языков и культур и другие помещения.

До посещения Чистополя Рустам Минниханов побывал в Альметьевске, где, в частности, побывал на праздновании Дня нефтяника и пожелал удачи участникам конкурса «АгроНТИ».

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