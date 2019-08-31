Высотой в метр и диаметром в полметра: В Казани испекли самый большой «Талкыш калеве»

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Национальном Комплексе «Туган авылым» в Казани испекли самый большой «Талкыш калеве». Его размер составил метр в высоту и 45 сантиметров в диаметре. Попробовать его смогли несколько сотен человек.

Испечь национальный десерт решили не случайно. Ежегодно ко дню рождения комплекса его повара пытаются удивить жителей Казани рекордными размерами национальных блюд. К примеру, в прошлом году они приготовили большой перемяч.

Открыл мероприятие председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Он поприветствовал гостей мероприятия и поблагодарил поваров, которые испекли «Талкыш калеве».

«Сегодня в этом удивительном месте будет установлен рекорд — повара “Туган авылым” приготовили самый большой “Талкыш калеве”. Устанавливать такие рекорды — это уже традиция. Ведь раньше в Казани готовили и другие национальные блюда», — сказал Сергей Иванов.

«Талкыш калеве», который испекла команда поваров национального комплекса, установили в шатре, где проходил праздничный концерт. Чтобы побить рекорд, двое суток над десертом работали несколько поваров. Его испекли по старому семейному рецепту старшего мучника ресторана «Туган авылым» Лилии Байкеевой.

«Это очень сложная ручная работа. Мы старались день и ночь, несколько человек, чтобы успеть ко дню рождения нашего комплекса. Для приготовления я использовала старый семейный рецепт. Такой же “Талкыш калеве” я готовила на свадьбу своей дочери», — рассказала Лилия Байкеева.

Чтобы показать, как готовить «Талкыш калеве», Лилия провела мастер-класс. На плите начала готовить карамель — смесь воды, меда и сахара, параллельно она приготовила тесто из топленого масла и муки.

«Обязательно нужно соблюдать меры предосторожности. Чтобы не обжечься, когда вы будете растягивать карамель, наденьте теплые перчатки, а сверху специальные “карамельные”», — рассказала Лилия Байкеева.

Далее, когда смесь превратилась в карамель, Лилия остудила ее и стала «растягивать» до тех пор, пока она не стала белого цвета. Затем она смешала карамель с тестом и продолжала ее «вытягивать». Буквально через десять минут тесто стало волокнистым и рваться — «Талкыш калеве» был готов.

После мастер-класса гостям мероприятия предложили попробовать десерт. Буквально за 15 минут самый большой «Талкыш калеве» разошелся по тарелкам посетителей — все были в восторге.

«Нам очень повезло сегодня попасть в “Туган авылым”. Это хорошая возможность познакомиться с татарской культурой и блюдами. Мы приехали в Казань на экскурсию вместе с моим другом из Бельгии. Мы в восторге от вашего города и вашего гостеприимства», — сказала гостья праздника Татьяна.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

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