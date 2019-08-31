На 2 тыс. глухих 35 переводчиков: В Казани прошли курсы повышения квалификации по языку жестов

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани прошли курсы повышения квалификации для переводчиков русского жестового языка. Занятия в течение шести дней проводили специалисты из московского Центра образования глухих и жестового языка им. Г.Л. Зайцевой.

На курсах было привлечено два преподавателя – один глухой, другой слышащий. Цель таких занятий – в улучшении профессионального уровня знаний, усовершенствовании новых слов и привлечении специалистов к практической и исследовательской работе в области перевода.

«За шесть дней преподаватели дали огромный объем знаний, переводчики узнали много нового. Дело в том, что существует проблема в правильности применения жестового языка, и только Центр Зайцевой дает самые качественные знания. Это очень важно. К примеру, если на суде будет дан неправильный перевод, это может сказаться на судьбе человека», – отметила председатель татарстанского отделения Всероссийского общества глухих Венера Гаулстон.

Глава общества выразила благодарность за помощь в организации курсов Президенту РТ Рустаму Минниханову и Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ. Сегодня по завершении курсов 24 слушателя получат сертификаты о повышении квалификации.

Как рассказала Венера Гаулстон, в обществе глухих инвалидам помогают с трудоустройством, бытовыми вопросами.

«Мы помогаем глухим с детства людям, владеющим языком жестов. Каждому такому человеку положено 40 часов помощи переводчика в год. Но на данный момент у нас в республике числится порядка 35 таких специалистов, при том, что глухих около двух тысяч. Людям буквально приходится стоять в очереди, чтобы воспользоваться такой услугой», – поделилась председатель общества.

В основном переводчиками работают люди, которые выросли в семьях глухих. Языку жестов их обучили родители, позже они помогают и другим инвалидам.

«Слышащие дети глухих родителей немного другие – они более продвинутые, знают два языка: жестовый и разговорный. Мы планируем создать проект по их дополнительному обучению. Пока такой возможности у нас нет. Но эти дети активно участвуют в наших мероприятиях, ходят на занятия к слышащему психологу», – рассказывает Гаулстон.

Услуги переводчика оплачиваются из Фонда социального страхования. На руки они получают примерно 500 рублей за час работы.

«Обучиться языку жестов можно у нас, в обществе глухих, но чтобы работать официально и получать зарплату нужно пройти специализированные курсы в ТИСБИ. К сожалению, сейчас они платные», – объясняет Венера Гаулстон.

Порядка десяти переводчиков работают в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, где переводят лекции примерно для 80 студентов. Кроме этого, переводчики нужны глухим в судах, больницах и других социальных учреждениях.

«Мне бы хотелось, чтобы численность переводчиков увеличилась. Язык жестов дает массу преимуществ, к примеру, им владеет почти каждый третий-четвертый человек в Европе и Америке. Там люди знают этот язык вне зависимости от того, родились они в слышащей семье или в семье глухих. За рубежом в школах он ведется как дополнительный. А у нас такого нет», – рассказывает председатель общества.

Чтобы решить проблему с нехваткой переводчиков, в ВОГ планируют создать проект по дистанционному обслуживанию инвалидов.

«В виде дополнительной бесплатной помощи мы хотим создать проект: переводчик будет находиться здесь, за компьютером, и общаться с глухим посредством видеосвязи», – добавила она.

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