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Татар-информ

31 августа 2019, 15:48

Культура

В Камско-Устьинском районе после реконструкции открыли Кирельский клуб

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Культура

В Камско-Устьинском районе после реконструкции открыли Кирельский клуб

Фото: kamskoe-ustie.ru

Работы в Доме культуры выполнены в рамках нацпроекта «Культура».

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В селе Кирельск Камско-Устьинского района открылся сельский клуб после капитального ремонта и реконструкции. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Культура», пишет газета «Волжские зори».

Открытие состоялось при участии главы района Наиля Вазыхова, руководителя дома культуры Рузаля Гималова, главы Кирельского поселения Фаниса Зиннатуллина, а также большого количества сельских жителей.



Алую ленту перерезали Наиль Вазыхов и Рузаль Гималов. Рузаль Гималов передал символичный ключ от клуба главе Кирельского поселения. 



После официальной части все присутствующие смогли осмотреть клуб, в котором будет действовать насыщенная образовательная программа и для танцоров, и для певцов, и для любителей почитать и порукодельничать. А то, что здесь умеют создавать настоящие шедевры, продемонстрировала выставка поделок мастеров вышивки, вязания и рисования.



Концерт местных артистов стал еще одним подарком к празднику кирельчанам.

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