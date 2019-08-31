В Камско-Устьинском районе после реконструкции открыли Кирельский клуб

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В селе Кирельск Камско-Устьинского района открылся сельский клуб после капитального ремонта и реконструкции. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Культура», пишет газета «Волжские зори».



Открытие состоялось при участии главы района Наиля Вазыхова, руководителя дома культуры Рузаля Гималова, главы Кирельского поселения Фаниса Зиннатуллина, а также большого количества сельских жителей.





Алую ленту перерезали Наиль Вазыхов и Рузаль Гималов. Рузаль Гималов передал символичный ключ от клуба главе Кирельского поселения.





После официальной части все присутствующие смогли осмотреть клуб, в котором будет действовать насыщенная образовательная программа и для танцоров, и для певцов, и для любителей почитать и порукодельничать. А то, что здесь умеют создавать настоящие шедевры, продемонстрировала выставка поделок мастеров вышивки, вязания и рисования.





Концерт местных артистов стал еще одним подарком к празднику кирельчанам.

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