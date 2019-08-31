В Тетюшах День республики отметили шествием коллективов, парадом колясок и салютом

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В Тетюшах состоялись масштабные мероприятия, посвященные Дню республики и Дню города. На этот раз народным гуляньям предшествовало важное событие – открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Бакрчи, пишет местная газета «Авангард».

Открытие ФАПа состоялось при участии главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова и председателя Совета муниципальных образований РТ Экзама Губайдуллина.

Торжества по случаю Дня республики и Дня города впервые за историю их празднования в Тетюшах начались с шествия коллективов предприятий и организаций.

Работников Управления сельского хозяйства легко можно было узнать по колосьям пшеницы и хлебному караваю, который они несли в руках, тружеников лесного хозяйства, механического завода, Сетевой компании, пожарно-спасательной части, автошколы, больницы, управления пенсионного фонда и других организаций – по форме и спецодежде. Самыми же многочисленными стали ряды педагогических коллективов.

Шествие замыкал парад колясок. Его участницы использовали креативный подход к конкурсу – малыши сидели не в обычных транспортных средствах, а за «театральными кулисами», в «почтовой посылке», на «печке», в бутоне цветка и даже в пожарной машине. За творческий подход и фантазию каждая участница была награждена заслуженным призом.

К жителям с приветственным словом обратился глава района Рамис Сафиуллов, поблагодарив их за вклад, который они вносят в социально-экономическое развитие республики. «За последние годы многое делается для повышения качества жизни населения: на глазах меняется облик Тетюш и сел района», – заметил он.

Далее состоялась торжественная церемония награждения: медаль «За любовь и верность» вручили супругам Салаватовым из Большой Турмы. Дипломами и ценными подарками отметили победителей городского конкурса на лучшее благоустройство и озеленение придомовой и прилегающей территории. Завершились праздничные мероприятия концертом и ярким салютом.

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