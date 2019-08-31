В Казани рабочий получил серьезные травмы, упав с бетономешалки

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В Казани 26-летний рабочий получил серьезные травмы, упав с бетономешалки, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Утром 29 августа года на территории ООО "СП ЖБИ-2" на улице Каучуковой в Казани пострадал 26-летний подсобный рабочий. По версии следствия, мужчина занимался отгрузкой цемента. Забравшись на бетономешалку, он сорвался с трехметровой высоты на бетонную площадку», – рассказал агентству Шептицкий.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в РКБ.

По факту случившегося начала доследственная проверка. На предприятии изъята вся документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».



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