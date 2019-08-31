Торт в виде Заинской ГРЭС и варенье из шишек представили на Дне республики в Заинске

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В этом году жители Заинска отпраздновали День республики и День города с особенным размахом. На празднике было организовано много запоминающихся тематических площадок, передает «Заинск-информ».



На площадке «Шикэр-fest» организаторы представили две конкурсные работы по изготовлению варенья и сладостей. При Управлении по делам молодежи работал центр национальных культур, куда вошли общественные организации. В выставке приняли участие творческие коллективы, а также детские сады «Волшебная сказка», «Теремок», «Радуга» и «Красная шапочка».

На выставке повара представили более 30 видов необычного варенья из шишек, зеленых помидоров, ежевики, абрикосов, дыни, персиков.

Кроме того, на выставке сладостей гости праздника могли увидеть торт в виде Заинской ГРЭС и пирожные с гербом Республики Татарстан. Не остались без внимания и узорные пряники, петушки и другие сладости.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Нижнекамска смоли попробовать блюда лучших шеф-поваров города.

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