Представитель Татарстана стал победителем международного конкурса «Звезда Джалиля» в Нур-Султане

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В Нур-Султане прошло торжественное вручение наград победителям первого международного конкурса «Звезда Джалиля», передает МИА «Казинформ».



Впервые литературный конкурс, посвященный творчеству известного татарского поэта, прошел в столице Казахстана в 2016 году в честь 110-летия со дня рождения Мусы Джалиля, С тех пор география участников сильно расширилась, и конкурс получил статус международного.





В 2019 году заявочная кампания литературного конкурса началась 15 февраля, в день рождения поэта, а его итоги подвели в конце августа, в дни памяти Мусы Джалиля.



Глава Казахстанского конгресса татар и башкир, заместитель председателя Нацсовета ВКТ Тауфик Каримов рассказал, что за 2,5 месяца организаторы конкурса получили более 500 заявок на участие из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также регионов России, среди которых лидером по количеству стал Татарстан.





Оргкомитет отобрал и рассмотрел почти 300 работ, отвечавших критериям конкурса. Среди них – стихи, рассказы, эссе и целые исследования творчества Джалиля.



Кроме 47 победителей конкурса в трех возрастных детских и молодежных категориях, 55 наград были вручены авторам лучших работ в 11 номинациях.





Победителей в специальной номинации «Свет Звезды Джалиля» поздравила член жюри, журналист на комплексе «Байконур» Сара Нургалиева. Грамоты и подарки Республиканского центра космической связи вручили Аделю Гиниятуллину из Татарстана и Ксении Шиловой из Костанайской области.

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