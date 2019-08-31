Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! Дорогие ветераны отрасли! От имени Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности», — говорится в тексте поздравления.

Президент РТ отметил, что нефтяники и газовики множество десятилетий приносят свет и тепло в дома россиян. Их нелегкий труд определяет социально-экономическое развитие России и гарантирует ее энергетическую безопасность. Профессии нефтяника и газовика — одни из самых уважаемых и престижных в России.

В 2019 году в Татарстане отмечают 60-летие со дня образования НГДУ «Джалильнефть», 50-летие НГДУ «Ямашнефть» и 70-летие компании «Транснефть-Прикамье». «Мы всегда будем помнить историю становления нефтегазовой промышленности Татарстана, легендарные имена и трудовые свершения ветеранов-первопроходцев», — подчеркнул Рустам Минниханов.

В завершение Президент Татарстана поблагодарил работников нефтяной и газовой промышленности за труд и значительный вклад в процветание республики, пожелал им счастья, здоровья и семейного благополучия.



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