(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). 29-летний житель Казани получил ожоги шеи, пытаясь потушить баню, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 7.14 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Приволжском районе Казани на улице Урожайная горит баня и надворные постройки», – уточнили в МЧС.

В результате происшествия 29-летний хозяин бани получил ожоги шеи. Площадь пожара составила 60 кв. метров.

Предварительная причина произошедшего – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.



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