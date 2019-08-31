Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Татарстана в честь Дня республики

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Ниагарский водопад в честь Дня республики окрасился в цвета флага Татарстана.
Фото события опубликовано в Instagram-аккаунте татарского сообщества Монреаля.
Флаг Татарстана на Ниагарском водопаде появился в 22 часа по местному времени (5.00 по Москве), его можно было наблюдать в течение 15 минут.
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Niagara Falls 😍👍🏻🇨🇦 Бәйрәм белән Республика!!! @tatarstan_official @rusminnikhanov #tatarstan #tatar #canadatatar #montrealtatar