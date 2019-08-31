Холодный вечер и теплый прием: в столице Татарстана прошел оперный фестиваль «Казанская осень»

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). IX Международный оперный фестиваль «Казанская осень» состоялся в столице Татарстана. Под открытым небом выступил Государственный симфонический оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Александра Сладковского и приглашенные солисты — Екатерина Семенчук и Владислав Сулимский.

«Я жду только теплых отношений между нами и публикой, потому что вечер очень холодный. Но невероятно красивый день, тем более День города, День республики. Мы счастливы, что можем принять участие в таком невероятном гала-концерте с вашим потрясающим оркестром и маэстро Сладковским», — отметила солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук перед выступлением.

Двухчасовую концертную программу из 20 произведений открыла увертюра к опере Верди «Сицилийская вечерня». Затем на сцену к оркестру поднялся известный оперный баритон Владислав Сулимский, он исполнил арию римского военачальника Эцио из оперы «Аттила» и партию Риголетто из одноименной оперы.

«На таких больших концертах нужно брать вещи, в которых ты уверен на 100%. Маэстро настолько опытен, что никаких каверз, проблем не возникает вообще. Я думаю, „Риголетто“ точно понравится зрителям», — рассказал Сулимский, добавив, что выступает с ГСО РТ во второй раз.

Далее зрители услышали арию красавицы Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила» на французском языке в исполнении меццо-сопрано Екатерины Семенчук и антракт к III действию этой оперы. В фестивальную программу также вошли фрагменты итальянской оперы Масканьи «Сельская честь»: интермеццо, романс и дуэт крестьянки Сантуцци и деревенского возчика Альфио, который особенно понравился зрителям.

«Певцы по-настоящему вжились в свои роли: он был грозным, а она — испуганной и даже со слезами на глазах. Очень понравилось, что солистов и музыкантов показывали на большом экране, удалось все рассмотреть в подробностях: эмоции, инструменты и даже ноты оркестрантов», — поделилась впечатлениями зрительница Алена Зверева.

Над Казанью также прозвучали фрагменты итальянских опер «Макбет», «Отелло» и «Дон Карлос» композитора Верди и фрагменты произведений французских композиторов: оперетты «Перикола» Оффенбаха и оперы «Кармен» Бизе. Отметим, что, несмотря на холодную погоду, фестиваль посетили несколько тысяч человек.

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