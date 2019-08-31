Жильцы пятиэтажки в Зеленодольске оказались на улице из-за вспыхнувшего в коридоре дивана

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). 20 жильцов пятиэтажки в Зеленодольске оказались на улице из-за вспыхнувшего поздно вечером дивана в коридоре. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В пятницу, 30 августа, в 22.20 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что горит одна из квартир дома №1 по улице Малая Красная», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

По второму рангу пожара на место прибыли сотрудники ПСЧ № 53. На месте было установлено, что загорелся диван в коридоре на третьем этаже. Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 20 жильцов.

Спустя буквально 5 минут возгорание было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.