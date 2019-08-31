В Елабуге на фестивале пиротехнического искусства в небо запустили тысячи огней цвета флага РТ

(Елабуга, 31 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Празднование Дня республики и Дня города в Елабуге завершилось фестивалем пиротехнического искусства «Поэзия огня», который прошел в шестой раз. В небо над городом было запущено свыше 25 тыс. зарядов — это 20 тонн пиротехники.

Огненные картины в этом году рисовали 4 команды. На стадионе «Молодежный» выступили пиротехники из Баку, Екатеринбурга, Магнитогорска и Северодвинска.

«Для нас Татарстан ассоциируется с востоком, поэтому мы взяли восточную современную музыку. Постарались, чтобы все совпало: барабаны, феерия огня, такая необычная, загадочная восточная кананада получилась», — поделилась капитан команды «Салют Поморья» из Северодвинска Мария Лавыгина. Небо окрасилось огнями цвета татарстанского флага. В этом году тема фестиваля — 100- летие образования ТАССР.

Тут важно было все: синхронность залпов и музыкального сопровождения, калибры и формы зарядов и, конечно же, настрой самих участников. Так, пиротехники из Екатеринбурга пообещали стрелять по-уральски: сурово и в то же время феерично. «Удивлять будем композицией достаточно суровой, это будет рок, так что будем стрелять по-уральски, а цвета — это красный и зеленый. Мы будем удивлять новыми эффектами, которые завезли специально для этого фестиваля, до этого таких шаров и эффектов в России нигде не было, их только завезли, и мы первые », — рассказал до начала выступления капитан команды «Салюты Большого праздника» из Екатеринбурга Роман Мыльников. Выступление уральской команды, действительно, оказалось одним из лучших, команда одержала победу в номинации «Художественное решение».

Выступления команд длились от четырех до шести минут. Все вокруг в небе искрилось и вспыхивало разноцветными огнями с музыкальным сопровождением. Стадион «Молодежный» был переполнен зрителями. Они были в восторге от красочного зрелища. «Было все очень здорово и феерично! Было интересно, потому что участвовали абсолютно новые команды. Например, команда из Баку меня покорила. Было много интересных решений, необыкновенных моментов. Не просто хлопушки, а было много новых элементов, к примеру, в виде сердечек. И все это в цветах татарстанского флага: зеленый, красный, белый. Это были фейерверки, которых мы раньше не видели!» — поделилась елабужанка Людмила Тарасова.

Победителей отбирали по музыкальному сопровождению, учитывалась оригинальность и новые эффекты. Например, в номинации «Мастерство исполнения» победу одержала команда «Салют Поморье» из Северодвинска, а победителем фестиваля стала команда из Баку «Салюты Большого праздника».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.