День Республики в Набережных Челнах отметили автокарнавалом «УРАМFEST»

(Набережные Челны, 31 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Третий год подряд в День Республики в Набережных Челнах проводится автомобильный карнавал «УРАМFEST».

Прицепы грузовиков и салоны автобусов на несколько часов превратились в презентационные площадки для трудовых, учебных и других коллективов. Также борта «КАМАЗов» стали сценой для танцевальных, музыкальных и вокальных групп.

Фестивальная автоколонна проехала по основному проспекту: артисты пели и танцевали на ходу, показывали театральные представления.

В этом году в праздничном шествии приняли участие 30 автомобилей. На их борту возвышались фотовыставки, плакаты и даже ростовые фигуры — например, в виде труб предприятий «Татэнерго».

По традиции, колонна стартовала от парка Сидоровский. Перед началом выезда коллективы показали о себе небольшие театрализованные представления. Затем двинулись в сторону майдана парка Прибрежный.

Челнинцы, завидев креативные автомобили, останавливались, махали демонстрантам руками, фотографировали движущую колонну на память.

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