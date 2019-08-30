Минниханов: Наказы от населения, собранные «Единой Россией», должны быть отражены в бюджете РТ

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Алексей Угаров). Пожелания татарстанцев, которые были адресованы «единороссам» во время предвыборной кампании в Госсовет РТ шестого созыва, должны быть не просто услышаны. Их необходимо проработать и предусмотреть соответствующее финансирование в бюджете Татарстана. Об этом Рустам Минниханов сообщил на встрече с кандидатами в депутаты парламента республики от «Единой России».

«Итоги предвыборной кампании, все собранные наказы от населения нужно серьезно проанализировать. Я жду от вас предложений, потому что идет формирование бюджета на 2020 год. Необходимо реализовывать госпрограммы исходя из потребностей населения», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что по инициативе «единороссов» Татарстана в республике готовится масштабная программа по благоустройству дворов. «Это инициатива партии: все-таки вы продавили. В последние 3-4 года мы выделяли средства на ремонт дворов, но работа носила локальный характер. В течение ближайших 3 лет мы должны привести в порядок все наши дворы. Это сложная задача, она включает и асфальтирование, и благоустройство. Но для этого мы и нужны, чтобы решать сложные задачи. Нужно засучить рукава и работать. Необходимо достойно провести выборы и дальше двигать республику вперед», – поставил задачу Президент Татарстана.

Депутаты Госсовета РТ – члены фракции «Единая Россия» ранее выступили с инициативой разработать новую республиканскую программу по обновлению дворовых территорий – «Наш двор». Поводом послужили обращения жителей республики. Президент РТ Рустам Минниханов поддержал эту идею. В ходе общения с журналистами 20 августа 2019 года он объявил, что работа по благоустройству дворов начнется с 2020 года. За три года будут приведены в порядок все дворы многоквартирных домов в республике. На реализацию программы будет направлено 50 млрд рублей, в том числе за счет доходов нефтяных компаний республики.

В 2019 году партия «Единая Россия» начала реализацию первого, подготовительного, этапа разработки программы. Члены фракций «Единой России» в Госсовете РТ, в городских и муниципальных советах вместе с представителями общественных организаций проводят встречи с жителями во дворах. На встречах обсуждаются модели благоустройства конкретных дворов.

Как сообщила координатор проекта, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, на данный момент активисты «Единой России» обсудили новую программу с жителями более чем 700 дворов, в обсуждении приняли участие около 40 тыс. татарстанцев.

«Мы идем во дворы к людям для того, чтобы обсудить, что они хотят видеть на своей территории. Все хотят видеть свой двор как территорию добрососедства, зону отдыха и общения с соседями. Каждым необходим уютный уголок во дворе – и детям, и пожилым людям», – рассказала Маврина. По ее словам, каждая встреча проходит с использованием карт-схем дворовых территорий. На них жильцы могут отметить, где именно нужно разместить те или иные объекты: парковки, проезды, мусорные площадки, детские комплексы, зеленые зоны. В начале сентября все схемы передадут в Минстройархитектуры и ЖКХ РТ.

Эксперты и специалисты проанализируют массив данных, чтобы создать новый стандарт двора для республиканской программы. В Единый день голосования 8 сентября на всех избирательных участках Татарстана одновременно с выборами депутатов Госсовета РТ пройдет анкетирование: каждый житель республики сможет высказать свои пожелания по благоустройству придомовой территории своего дома.

Член Высшего совета Партии «Единая Россия» Рустам Минниханов встретился с кандидатами партии и руководителями местных отделений, чтобы обсудить ход избирательной кампании в Госсовет республики. Встреча прошла в Культурном центре «Московский» в Казани в формате живого открытого диалога. Единороссы рассказали о проектах, которые реализовали в ходе кампании – в том числе о новых формах прямой связи с жителями и сбора наказов.

Рустам Минниханов поставил перед татарстанской «Единой Россией» задачу до конца кампании провести максимальное количество встреч, а сразу после дня голосования проанализировать все поступившие от граждан обращения и приступить к их исполнению.

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