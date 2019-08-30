Владимир Чагин рассказал о шпионаже за технологиями команды «КАМАЗ-Мастер»

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). О шпионаже за технологиями команды «КАМАЗ-Мастер» рассказал руководитель команды и проекта «Ралли Шелковый путь» Владимир Чагин в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Мы общаемся с соперниками в течение года, многие выкладывают фотографии, как создается их машина. Но сути никто не выдает. Основные решения остаются в тени, потому что первый этап соревнования — спор конструкторов. Приехал ли ты на гонку на конкурентоспособном автомобиле? Сможешь ли ты доехать до финиша? А до подиума? Дальше уже показывает сама гонка», — поделился Чагин.

Также он заявил, что не боится кражи технологий: «Что касается непосредственного шпионажа, то, когда мы приезжаем на гонку, тут все открыто, тут есть камеры, и никто не прячется, наш вчерашний эксклюзив сегодня уже известен всем. Применяйте, пожалуйста, только выступите лучше нас».

Полную версию интервью читайте на сайте «События».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.