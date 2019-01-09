Чагин: Если во время гонки на улице температура 50 градусов тепла, то в кабине «КАМАЗа» – 60

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Температура в кабине экипажа «КАМАЗ-Мастер» может подниматься до 60 градусов тепла. Об этом рассказал семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков, руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» и проекта «Ралли Шелковый путь» Владимир Чагин в интервью генеральному директору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«В Аргентине, в Чили под 50 градусов тепла. Высокая температура, плюс высокогорье. Кондиционер в машине есть, но он не такой, как в обычном авто. Если на улице 50 градусов, то в кабине — 60. Такую кабину охладить невозможно. Можно поставить мощный кондиционер, но для этого нужна такая же мощная термоизоляция, а это дополнительный вес. Плюс этот кондиционер заберет столько лошадиных сил, из-за которых потом машине не хватит сил заехать даже на дюну. Поэтому кондиционер чисто символический — трубочка диаметром 70 миллиметров подходит к шлему каждого члена экипажа и воздух попадает на органы дыхания», — поделился Чагин.

Также спортсмен сравнил температуру в кабине с сауной: «Только сауна, в которой вас трясет, качает, нужно крутить руль и выполнять работу штурмана. Так шесть-восемь часов в день две недели».

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