Минниханов: «Единая Россия» должна говорить не только об успехах, но и поднимать проблемы Татарстана

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Алексей Угаров). «Единороссы» должны не только рассказывать населению о том, что сделано в республике, а обсуждать реальные проблемы и искать пути их решения. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с кандидатами в депутаты Госсовета РТ от «Единой России».

«Если мы будем заниматься только агитацией или критикой наших оппонентов, ничего хорошего не получится. Мы – партия власти. Мы должны понимать, что в республике много проблем, которые должны решаться. Мы не должны только отчитываться о том, что сделано, а поднимать проблемы и решать их. В этом сила партии», – заявил Минниханов.

«Самое главное – наша работа не должна останавливаться после 8 сентября. То, что говорил и делал каждый кандидат, — он должен эту работу продолжать и усиливать», – добавил он.

В беседе с кандидатами Президент Татарстана отметил, что в адрес «Единой России» высказывают много критики, зачастую необоснованной. Рустам Минниханов призвал «единороссов» запастись терпением и работать, не снижая темпов. «Мы должны быть терпеливыми. Иногда в наш адрес будут эмоциональные высказывания. Это нормально. Если у вас хватит терпения выслушать это в течение 15 минут, то потом начнется конструктивное общение», – пояснил руководитель республики.

Член Высшего совета Партии «Единая Россия» Рустам Минниханов встретился с кандидатами партии и руководителями местных отделений, чтобы обсудить ход избирательной кампании в Госсовет республики. Встреча прошла в Культурном центре «Московский» в Казани в формате живого открытого диалога.

Единороссы рассказали о проектах, которые реализовали в ходе кампании – в том числе о новых формах прямой связи с жителями и сбора наказов. Рустам Минниханов поставил перед татарстанской «Единой Россией» задачу до конца кампании провести максимальное количество встреч, а сразу после дня голосования проанализировать все поступившие от граждан обращения и приступить к их исполнению.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.