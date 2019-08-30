Минниханов: Если бы не было выборов, нужно было бы придумать форму, чтобы встречаться с людьми

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Алексей Угаров). Выборы в республиканский парламент – это прекрасная возможность изучить проблемы татарстанцев и найти варианты их решения. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с кандидатами в депутаты Госсовета РТ от «Единой России».

«Если бы не было выборов, нужно было бы придумать форму, чтобы встречаться с людьми. Иногда нам кажется, что самое важное – это сидеть за своим столом, подписывать бумаги, давать распоряжения. И мы очень мало общаемся с людьми, не видим, что происходит на местах. А когда начинаются выборы, эта работа активизируется, и мы получаем новую информацию, – сказал Минниханов. – После каждых выборов мы берем в работу напутствия и наказы. В республике реализуются 40 госпрограмм, они все базируются на просьбах людей. Некоторые проблемы мы можем решить сразу, некоторые требует серьезных финансов, но в любом случае наказы не остаются без внимания», – подчеркнул Президент РТ.

Как сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин в ходе избирательной кампании партии, от населения собрано уже более 12 тыс. наказов, и работа продолжается.

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