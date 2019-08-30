Фарид Мухаметшин: «Единая Россия» чувствует электоральную поддержку

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Алексей Угаров). «Единороссы» Татарстана используют разные формы общения с татарстанцами, чтобы донести свою позицию до избирателей в преддверии выборов в Госсовет РТ. Успешно реализуется проект «Мой депутат» по сбору наказов от населения, ведутся встречи в рамках программы «Наш двор». Об этом сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин на встрече члена Высшего совета партии «Единая Россия» Рустама Минниханова с кандидатами в депутаты парламента Татарстана от партии власти.

«Избирательная кампания на финишной прямой. В целом мы можем сказать, что выбранная тактика и стратегия воплощается в жизнь. Были объективные сложности, которые не зависели от нас, но в целом мы чувствуем электоральную поддержку. Впервые за всю новейшую историю республики на выборах в Госсовет участвуют 7 политических партий, а «Единая Россия» выдвинулась в 41 округе из 50», – сказал Мухаметшин.

Руководитель регионального отделения партии напомнил, что «Единая Россия» взяла на себя большую ответственность за реализацию непопулярных, но крайне важных для страны решений, которые были определены федеральным политсоветом партии и руководством России. «На встречах нам приходится отвечать на непростые вопросы. Рустам Нургалиевич, благодаря вашей активной позиции и поддержке Правительства РТ нам есть что сказать нашим избирателям», – подчеркнул Мухаметшин, обращаясь к Минниханову.

В своем выступлении руководитель отделения партии отметил, что в республике остаются вопросы, связанные с благоустройством дворов, решением социальных задач. Активисты партии регулярно проводят с населением встречи, на которых обсуждаются эти вопросы. «Есть районы, где местных жителей волнует отток молодежи в города, такие вопросы поднимаются в Тюлячах, Аксубаево, Зеленодольском районах. Самые болевые точки, связанные с жизнью наших людей, обсуждаются на встречах с избирателями, чтобы совместно найти решение», – пояснил Фарид Мухаметшин.

«Активно поддерживаются такие проекты, как «Наш двор». Свыше 6 тыс. обращений поступило в систему «Мой депутат». Я, как секретарь регионального отделения партии, посетил много городов и районов. Были живые, дискуссионные встречи», – добавил он.

Фарид Мухаметшин отдельно выделил роль «Мобильных приемных», которые ездят по республике, собирая наказы у населения. На данный момент они посетили уже более 500 точек на карте Татарстана. Секретарь регионального отделения также напомнил, что в городах и райцентрах республики регулярно проходят Дни «Единой России».

«В стране нет такого региона, кроме Татарстана, где в течение нескольких лет проводится такая работа. Населению оказывается юридическая и врачебная помощь, политический актив встречается с жителями, рассказывает о наших делах, задачах», – пояснил Фарид Мухаметшин.

Член Высшего совета Партии «Единая Россия» Рустам Минниханов встретился с кандидатами партии и руководителями местных отделений, чтобы обсудить ход избирательной кампании в Госсовет республики. Встреча прошла в Культурном центре «Московский» в Казани в формате живого открытого диалога.

Единороссы рассказали о проектах, которые реализовали в ходе кампании – в том числе о новых формах прямой связи с жителями и сбора наказов. Рустам Минниханов поставил перед татарстанской «Единой Россией» задачу до конца кампании провести максимальное количество встреч, а сразу после дня голосования проанализировать все поступившие от граждан обращения и приступить к их исполнению.

Осенние выборы в Госсовет РТ пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. В них примут участие ряд политических партий, в том числе парламентские — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР. Кроме того, ЦИК РТ зарегистрировал списки непарламентских партий, таких, как «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Партия Роста».

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