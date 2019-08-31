В школах Агрызского района с 1 сентября начнут преподавать второй иностранный язык

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). С нового учебного года во всех школах Агрызского района начнется преподавание второго иностранного языка. Об этом стало известно на традиционном августовском совещании педагогов, пишут «Агрызские вести».



Начальник Управления образования Василя Сафиуллина отметила, что по требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), в 7-8-х классах вводится один час немецкого языка в неделю, в 9-х классах – два часа.



«В прошлом году в гимназии № 1, школе № 3, Иж-Бобьинской школе в качестве эксперимента уже начали вводить второй иностранный язык», – уточнила Василя Гарафутдиновна.



С 1 сентября он будет преподаваться во всех школах. По мнению специалистов, изучение иностранных языков является требованием времени. Кроме того, владение несколькими языками улучшает память и умственное развитие ребенка.



«Чтобы преподавать второй язык, учителя иностранных языков прошли специальные курсы», – отметил источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на августовской конференции в Лаишеве отметили отличившихся работников образования.

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