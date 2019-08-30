В Альметьевском онкодиспансере провели встречу с пациентами, страдающих от лимфостаза

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Очередная школа пациента состоялась в Альметьевском онкологическом диспансере на тему «Что такое лимфедема». Встречу провел сердечно-сосудистый хирург, врач-лимфолог и директор центра по лечению и реабилитации пациентов, страдающих лимфостазом, в Закамском регионе Дамир Валиуллин, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



На школу пациента пришли пациенты, их родные, медицинские работники.



Лимфедема (или лимфостаз, слоновость) является хроническим, медленно прогрессирующим заболеванием, характеризующимся увеличением конечности либо органа вследствие отека из-за нарушения функций лимфатической системы. Спикер подробно рассказал о проблемах лимфостаза, затрагивающего все слои населения, даже, к сожалению, детей.



Дамир Валиуллин представил слайды и примеры из врачебной практики, материал о строении и функциях лимфатической системы как неотъемлемой части сердечно-сосудистой системы, рассказал о составе лимфы, видах заболевания (первичный и вторичный), симптомах и причинах возникновения. Врач также поведал о диагностике и профилактике заболевания.



Основные меры профилактики лимфостаза сводятся к регулярному и своевременному обследованию организма. На этом акцентировал внимание Дамир Валиуллин, ответив на все вопросы участников школы пациента.

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