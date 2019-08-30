Заинские полицейские помогли первоклассникам собраться в школу

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В преддверии Дня знаний заинские сотрудники полиции присоединились к ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу», передает «Заинск-информ».



Акция была организована отделом МВД России по Заинскому району, ее цель – оказать помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в покупке необходимых школьных принадлежностей.





В рамках акции полицейские навестили 15 семей, стоящих на учете в полиции, в которых воспитывается 27 детей. В ходе встреч работники правоохранительных органов провели с ребятами профилактические беседы на тему правовой грамотности, о правилах поведения в школе, а также сохранности их личного имущества.



Далее стражи порядка вручили детям школьного возраста подарки с учебными принадлежностями.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более 200 будущих школьников Высокогорского района получили ранцы.

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