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Татар-информ

31 августа 2019, 02:50

Общество

В Мамадыше назвали победителей конкурса рисунков «Дорога глазами детей»

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Общество

В Мамадыше назвали победителей конкурса рисунков «Дорога глазами детей»

В состязании приняли участие юные мамадышцы в возрасте от трех до 12 лет.

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В Мамадыше стали известны имена победителей конкурса рисунков «Дорога глазами детей». Организаторами творческого состязания выступили филиал АО «Татмедиа» «Мамадыш-информ» при содействии Дирекции финансирования программ БДД РТ.

По условиям конкурса, работы участников принимались на тему безопасность дорожного движения. Всего от ребят поступило 14 рисунков. Работы конкурсантов оценивало компетентное жюри в составе преподавателей отделения изобразительного искусства ДШИ им. композиторов Яруллиных.

Авторитетное жюри выбрало трех победителей. Первое место завоевал Данил Камаев, второе место – Арина Гурьянова, третье – Аделина Кустенева.

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