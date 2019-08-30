WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

31 августа 2019, 08:28

Общество

Для 300 воспитанников домов милосердия из Ташкента, Гулистана, Бухары провели Детский Сабантуй

Рекомендуем

Общество

Для 300 воспитанников домов милосердия из Ташкента, Гулистана, Бухары провели Детский Сабантуй

Фото: Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан

В программе праздника выступили артисты узбекского цирка – дуэт клоунов «Элмост», акробаты – эквилибристы Иван Мягких и Шерзод Садыков.

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Татарский общественный культурно-просветительный центр (ТОКПЦ) города Ташкента провел «Детский Сабантуй» для трехсот воспитанников домов милосердия из Ташкента, Буки, Гулистана, Бухары, Андижана, Термеаз и Нукуса в оздоровительном лагере в Ташкентской области. Об этом сообщает Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

Для праздника организаторы подготовили различные подарки. Необычным подарком для маленьких девочек стал аквагрим на лице и рисунок хной на руке – «мехенди».

В программе праздника выступили артисты узбекского цирка – дуэт клоунов «Элмост», акробаты – эквилибристы Иван Мягких и Шерзод Садыков. Артисты порадовали детей и участников мероприятия своими яркими выступлениями, а также придали позитивный заряд для участия в состязаниях Детского Сабантуя.

Артистка танцевального жанра Дания Кашапова показала танцевальный номер «Жар-птица» и дала мастер-класс по татарскому танцу для девочек. Также перед детьми выступил популярный ташкентский певец Руслан Гайнанов с веселыми и заводными песнями на татарском языке, под которые дети и гости пустились в пляс.

Ответным подарком для приехавших из Ташкента гостей стало выступление воспитанников детских домов милосердия с яркими танцевальными номерами.



Участники Сабантуя приняли участие в состязаниях по перетягиванию каната, бегу на ловкость и сноровку «не урони яйцо», бое глиняного горшка с завязанными глазами, бегу с коромыслом. После конкурсов состоялись матчи в футбол и волейбол между воспитанниками.

Праздничный стол, богато накрытый узбекским пловом и фруктами, татарской выпечкой, сладостями и мороженым, был приготовлен поварами высшей категории Ибрахимовы – Махкам ака и его сыном Адхамом.

За праздничным достарханом с узбекским пловом и фруктами, татарской выпечкой, сладостями и мороженым собрались дети, их воспитатели, руководство лагеря и гости. Плова было приготовлено в двух больших казанах так много, что детям даже осталось на ужин, он был приготовлен поварами высшей категории Ибрахимовы — Махкам ака и его сыном Адхамом.

 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Владимир Чагин рассказал о шпионаже за технологиями команды «КАМАЗ-Мастер»
Новости дня
08:28
Для 300 воспитанников домов милосердия из Ташкента, Гулистана, Бухары провели Детский Сабантуй

В программе праздника выступили артисты узбекского цирка – дуэт клоунов «Элмост», акробаты – эквилибристы Иван Мягких и Шерзод Садыков.

08:00
Владимир Чагин рассказал о шпионаже за технологиями команды «КАМАЗ-Мастер»

Руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» и проекта «Ралли Шелковый путь» отметил, что, несмотря на открытость компаний, главные решения остаются в тени.

07:19
Воспитанники тетюшского детсада побывали в роли врачей и поваров на «Неделе рабочих профессий»

У ребят младших групп детсада «Сказка» прошел праздник «Все работы хороши – выбирай на вкус!».

06:34
В Альметьевском онкодиспансере провели встречу с пациентами, страдающих от лимфостаза

Лимфедема (или лимфостаз, слоновость) является хроническим, медленно прогрессирующим заболеванием, характеризующимся увеличением конечности.

05:32
Ребятам из Нурлатского детского дома вручили портфели с канцтоварами

Главная цель акции, действующей в республике с 2007 года, подарить всем детям яркий праздник, возможность пойти 1 сентября в школу.

04:47
Холодное лето в Нижнекамске стало причиной ранней вакцинации против гриппа

В Нижнекамск поступила первая партия вакцины – 6 тысяч доз.

03:08
Бугульминский драмтеатр представит четыре премьеры и трех новых актеров

Актеры работают над спектаклями «Божьи одуванчики», «Повелитель мух», также выйдут в свет «Бешеные деньги» и сказка «Три толстяка».

02:50
В Мамадыше назвали победителей конкурса рисунков «Дорога глазами детей»

В состязании приняли участие юные мамадышцы в возрасте от трех до 12 лет.

01:02
Заинские полицейские помогли первоклассникам собраться в школу

В рамках акции полицейские посетили 15 семей, стоящих на учете в полиции, в которых воспитывается 27 детей.

00:28
В школах Агрызского района с 1 сентября начнут преподавать второй иностранный язык

В прошлом году в гимназии № 1, школе № 3, Иж-Бобьинской школе в качестве эксперимента уже начали вводить второй иностранный язык.

30.08 23:48
После капремонта в Заинске открылись школа и дом культуры

Школа № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья и городской Дом культуры в микрорайоне Мирный полностью обновились к новому учебному году.

30.08 23:25
«КАМАЗы», скульптура Ханова и гигантский букет: В Автограде прошел фестиваль цветов

Композиции выстроились вдоль дороги, ведущей от проспекта Чулман в сторону майдана парка Прибрежный.

30.08 23:13
В Елабуге назначили епископа из Магнитогорска

Рапорт митрополита Феофана о необходимости иметь викарного архиерея был заслушан 30 августа на заседании Священного Синода РПЦ.

30.08 22:40
Танки, Feduk и салют: как казанцы отметили День республики у «Чаши»

На праздничном концерте у Центра семьи «Казан» выступили Feduk, группы Pompeya, «Рондо» и Лэйна.

30.08 22:18
В число редких для Казани имен вошли Асфандияр, Радаслава и Магдалина

С 19 по 25 августа в отделах ЗАГС столицы РТ зарегистрировали рождение 412 детей.

30.08 21:29
Марат Ахметов: В республике параллельно с уборкой урожая идет сев озимых культур

В Татарстане в этом году планируется засеять озимыми культурами около 541 тыс. га.

30.08 21:00
Каляка-маляка, Хрюша и Степашка: в Казани прошло вручение детской премии «Главные герои-2019».

В мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

30.08 20:47
Около тысячи гармонистов прошлись по улицам Казани во время празднования Дня республики

Шествие состоялось в рамках 34-го республиканского фестиваля «Играй, гармонь».

30.08 20:25
В Аксубаевском районе открыли многофункциональный культурный центр

Новый клуб стал подарком жителям Аксубаевского района ко Дню республики Татарстан.

30.08 20:05
Рустам Минниханов и Игорь Комаров посетили конноспортивный праздник на казанском ипподроме

В заезде на приз Президента РТ в упорной борьбе вырвал победу Князь Юсупов с наездником Александром Иванским из команды «Тимерхан».

30.08 19:39
Президент Татарстана вручил орден «Дуслык» Равилю Муратову

Равиль Муратов занимал должность первого заместителя Премьер-министра РТ с 1995-го по 2013 год, с 2014 года он является помощником Президента РТ.

30.08 19:29
В микрорайоне Заинск-2 открыли отремонтированный детский сад «Березка»

Детский сад рассчитан на 205 мест.

30.08 19:13
Рустам Минниханови Игорь Комаров посетили фестиваль Tat Cult Fest в Казанском Кремле

Президент РТ и Полпред Президента РФ в ПФО ознакомились с локациями фестиваля новой татарской культуры.

30.08 19:06
Винер-Усманова: В России художественной гимнастикой занимаются больше детей, чем футболом

Прославленный тренер отметила, что казанская школа по подготовке спортсменок «очень хорошая».

30.08 18:40
В 2020 году Казань примет международный турнир по художественной гимнастике «Йолдыз»

Турнир станет заменой этапа Кубка мира World challenge cup.

События