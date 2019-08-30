Для 300 воспитанников домов милосердия из Ташкента, Гулистана, Бухары провели Детский Сабантуй

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Татарский общественный культурно-просветительный центр (ТОКПЦ) города Ташкента провел «Детский Сабантуй» для трехсот воспитанников домов милосердия из Ташкента, Буки, Гулистана, Бухары, Андижана, Термеаз и Нукуса в оздоровительном лагере в Ташкентской области. Об этом сообщает Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан.



Для праздника организаторы подготовили различные подарки. Необычным подарком для маленьких девочек стал аквагрим на лице и рисунок хной на руке – «мехенди».

В программе праздника выступили артисты узбекского цирка – дуэт клоунов «Элмост», акробаты – эквилибристы Иван Мягких и Шерзод Садыков. Артисты порадовали детей и участников мероприятия своими яркими выступлениями, а также придали позитивный заряд для участия в состязаниях Детского Сабантуя.

Артистка танцевального жанра Дания Кашапова показала танцевальный номер «Жар-птица» и дала мастер-класс по татарскому танцу для девочек. Также перед детьми выступил популярный ташкентский певец Руслан Гайнанов с веселыми и заводными песнями на татарском языке, под которые дети и гости пустились в пляс.



Ответным подарком для приехавших из Ташкента гостей стало выступление воспитанников детских домов милосердия с яркими танцевальными номерами.





Участники Сабантуя приняли участие в состязаниях по перетягиванию каната, бегу на ловкость и сноровку «не урони яйцо», бое глиняного горшка с завязанными глазами, бегу с коромыслом. После конкурсов состоялись матчи в футбол и волейбол между воспитанниками.



Праздничный стол, богато накрытый узбекским пловом и фруктами, татарской выпечкой, сладостями и мороженым, был приготовлен поварами высшей категории Ибрахимовы – Махкам ака и его сыном Адхамом.

За праздничным достарханом с узбекским пловом и фруктами, татарской выпечкой, сладостями и мороженым собрались дети, их воспитатели, руководство лагеря и гости. Плова было приготовлено в двух больших казанах так много, что детям даже осталось на ужин, он был приготовлен поварами высшей категории Ибрахимовы — Махкам ака и его сыном Адхамом.

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