Воспитанники тетюшского детсада побывали в роли врачей и поваров на «Неделе рабочих профессий»

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В детском саду города Тетюши прошла «Неделя рабочих профессий», посвященная чемпионату рабочих профессий WorldSkills, пишет газета «Авангард».

У ребят младших групп детсада «Сказка» прошел праздник «Все работы хороши – выбирай на вкус!». Дети вместе с воспитателем отправились в мир профессий.

Они с удовольствием отгадывали загадки, узнавали профессию по одежде, собирали картинки из частей. Дети превратились в водителей автобусов, специализированных машин, таксистов, побывали строителями. Узнали, что в каждой профессии есть инструменты, необходимые для выполнения профессиональной деятельности. «Врачи» и «парикмахеры» внимательно выбирали предметы для работы. Также ребята с удовольствием «варили» суп и компот.

Праздник закончился игрой «Хлопай-топай», в рамках которой дети продемонстрировали, что хорошо запомнили профессии. Мероприятие позволило детям окунуться в атмосферу доброты, тепла и комфорта, и каждый малыш мог помечтать, кем бы он хотел стать, когда вырастет.

Воспитатели дошкольного учреждения поделились, что знакомство детей с профессиями оказывает большое влияние на их развитие: расширяет кругозор, формирует представления о разных сторонах жизни человеческого общества, о ценности труда человека.

«Все профессии очень интересны, и каждая из них вызывает уважение, это мы старались донести до своих воспитанников», – рассказали педагоги.

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