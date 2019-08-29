Нижнекамские первоклассники прокатились до «Бегишево», чтобы порулить штурвалом Як-40

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). 16 будущих первоклассников побывали в гостях у аэропорта «Бегишево» имени Лемаева. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Акцию устроил профсоюз Совета Нижнекамского муниципального района.



Ребятам провели экскурсию по воздушной гавани и разрешили посидеть за штурвалом в кабине пилотов музея-самолета Як-40. В завершение мероприятия юных гостей накормили настоящим «бортовым» обедом.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в День знаний в Нижнекамске состоится долгожданное открытие новой «финской» школы «Тема 37».

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