Бугульминский драмтеатр представит четыре премьеры и трех новых актеров

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). Бугульминский государственный драматический театр имени А. В. Баталова готовит к новому сезону четыре премьеры, сообщает пресс-служба театра.



Еще до летнего отпуска началась работа над спектаклями «Божьи одуванчики», «Повелитель мух». Также до конца сезона выйдут в свет «Бешеные деньги» и сказка «Три толстяка», а на сцену выйдут три новых актера. Это Эльза Хубутдинова – выпускница Казанского института культуры, Тимерхан Закиров и Матвей Баранов – выпускники Казанского театрального училища.



Всего за 84-й театральный сезон было показано 260 спектаклей, что на семь спектаклей больше, чем в 83-м сезоне. Актеры представили четыре премьеры: комедии «Спасибо, Марго!» и «Долгожитель», трагедию «Молодая гвардия», а также сказку «Волшебный цветок». Спектакли в исполнении актеров баталовского театра с октября 2018-го по май 2019 года посмотрели 35 132 зрителя.



Успешным оказался проект «Театры малых городов». Средства, выделенные из российского бюджета, были затрачены на постановки спектаклей, оплату работы режиссера, художника, сценариста, композитора, улучшение материально-технической базы.



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