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Татар-информ

30 августа 2019, 23:48

Общество

После капремонта в Заинске открылись школа и дом культуры

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Общество

После капремонта в Заинске открылись школа и дом культуры

Школа № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья и городской Дом культуры в микрорайоне Мирный полностью обновились к новому учебному году.

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В Заинске после капитального ремонта к новому учебному году открылись школа № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья и городской Дом культуры в микрорайоне Мирный, пишут «Новости Заинска». 

В школе № 9 ремонт начался в декабре 2015 года и завершился в этом году. Его провели на общую сумму около 38 млн рублей. В здании заменили кровлю, окна, двери, систему отопления, водоснабжения и канализации, полы, кровлю, установили металлические решетки на окна. Также в основном здании школы проведена частичная замена электросетей, отремонтированы столовая, кабинет домоводства, учебные и служебные кабинеты, актовый зал, гардеробная, проложена напольная плитка лестничного пролета. 

Глава района Разиф Каримов поздравил коллектив и учеников школы с этим знаменательным событием: «Этот уникальный объект открывается после 3-летней реконструкции. Здесь созданы все условия для учеников и их преподавателей. Здорово, что наша праздничная программа начинается именно здесь».

Вторым объектом, который открылся сегодня в Заинске, стал городской Дом культуры в микрорайоне Мирный. Его начали ремонтировать в феврале 2018 года, на его проведение потратили более 7 млн рублей. Здесь полностью изменился зрительный зал на 233 места, построили современную сцену и установили новые мягкие кресла. Также выложили брусчаткой проход к зданию, благоустроили территорию вокруг и обновили фасад. Кроме того, теперь по-новому выглядят санузлы, они стали удобны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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