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Татар-информ

30 августа 2019, 23:25

Общество

«КАМАЗы», скульптура Ханова и гигантский букет: В Автограде прошел фестиваль цветов

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Общество

«КАМАЗы», скульптура Ханова и гигантский букет: В Автограде прошел фестиваль цветов

Композиции выстроились вдоль дороги, ведущей от проспекта Чулман в сторону майдана парка Прибрежный.

(Набережные Челны, 30 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Одним из ключевых событий, посвященных празднованию Дня Республики, в Набережных Челнах стал традиционный фестиваль цветов. Авторы композиций удивили посетителей буйством фантазии, продемонстрировав «КАМАЗы», скульптуру Ильдара Ханова и гигантский букет.

Композиции из цветов выстроились вдоль дороги, ведущей от проспекта Чулман в сторону майдана парка Прибрежный. Несмотря на то, что организаторы фестиваля объявили, что общей темы не будет, участники сделали свои подборки актуальными.

Так, открывал «цветочный парад» «КАМАЗ» из оранжевых цветов, чьи борта украшали российский и татарстанский флаги, а на прицепе возвышались православный и мусульманский храмы. И все это на фоне синего баннера с видами Набережных Челнов и «КАМАЗа», а также слоганом «„КАМАЗу“ 50 лет». Фишкой композиции стали мигающие фары автомобиля. Автором столь выразительной объемной " картины" стала управляющая компания «Жилкомсервис».

Предприятие «Горкоммунхоз» тоже обыграло тему юбилея «КАМАЗа», но сделало это в стиле советского плаката: прямо на натуральный камский грузовик водрузило цветущую планету, которую поддерживает чья-то гигантская ладонь.

Еще одна композиция привлекла внимание посетителей: на площадке УК «Челныстройремонт» были представлены копии скульптуры Ильдара Ханова, знакомые всем, кто хоть раз прогуливался по бульвару Энтузиастов. Свою работу жилищники назвали «Мой цветущий город». Кстати, после заката солнца была включена подсветка, и композиция заиграла новыми красками. От желающих сфотографироваться возле нее не было отбоя.

Привлек внимание посетителей и гигантский букет, собранный управляющей компанией «Паритет».

Было много и «мультяшных» композиций. Так, сразу несколько управляющих компаний, не сговариваясь, посвятили свои работы мультфильмам «Красная шапочка» и «Ну, погоди». Очень натурально смотрелся «кадр» из сказки «Водяная»: все было настоящим — вода, камыши, бревенчатый мост, ведущий к озеру.

Не обошли стороной художники-цветочники и тему Года театра. Особенно выразительно ее подало Управление образования: педагоги сделали фигуры известных театральных персонажей из цветов, и каждый желающий мог подставить свое лицо под тот или иной образ, тем самым почувствовать себя немного артистом.

Жюри конкурса высоко оценило творения всех цветочных зодчих. А выделило из всех работ «КАМАЗ с планетой на борту», «Цветущий город» и «Театральную костюмерную».

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