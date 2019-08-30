В Елабуге назначили епископа из Магнитогорска

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Викарным архиереем Казанской епархии в Елабуге назначен епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий (Васецкий). Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

«Преосвященным Елабужским, викарием Казанской епархии быть епископу Магнитогорскому и Верхнеуральскому Иннокентию, освободив его от управления Магнитогорской епархией», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Татарстанской митрополии, рапорт митрополита Казанского и Татарстанского Феофана о необходимости иметь викарного архиерея был заслушан 30 августа на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

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