Танки, Feduk и салют: как казанцы отметили День республики у «Чаши»

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня у Центра семьи «Казан» развернулась праздничная программа в честь Дня Республики Татарстан. Здесь прошел концерт с участием российских и татарстанских звезд, а также были организованы различные тематические площадки. Хэдлайнерами вечера стали Feduk, группы Pompeya, «Рондо» и Лэйна.

Казанское танковое училище и пункт отбора на военную службу по контракту организовали информационно-агитационную акцию «Твой выбор». На тематической площадке представили настоящую боевую технику, на которой проходят обучение курсанты Казанского танкового училища. Кроме того, все желающие могли подержать в руках боевое оружие российской армии и узнать особенности каждого экземпляра у военных. Здесь были представлены как автоматы и винтовки, так и гранатометы.

В одной из палаток импровизированного военного лагеря разместился музей боевой славы танкового училища, куда выстроилась немаленькая очередь из желающих осмотреть экспонаты. Здесь можно было увидеть экземпляры, найденные во время раскопок боевыми отрядами.

Рядом была организована полевая кухня, где можно было бесплатно попробовать военную кашу — гречку с тушенкой. Как выяснилось, угощение разошлись за полтора часа.

Осмотрев все экспонаты, все желающие могли пройти в палатку, где разместился выездной пункт отбора на военную службу по контракту. «Здесь представители казанского и московского танковых училищ и инструкторы пункта отбора на военную службу по контракту рассказывают об условиях прохождения этой службы. Те, кто определился со своим выбором, могли тут же написать заявление и пройти психологические тесты, чтобы определить свою психологическую готовность к службе», — рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту по РТ Виталий Елагин.

Специалисты рассказали казанцам, где можно пройти военную службу, об условиях ее прохождения и денежном довольствовании.

Кроме того, курсанты военного училища выступили с концертом на импровизированный сцене, которая разместилась на «КАМАЗе». Также выступил духовой оркестр училища.

Как отметил Елагин, сегодня военная площадка пользовалась особенным спросом у гостей и жителей города.

Ближе к восьми вечера все внимание горожан было приковано к сцене, где выступили хэдлайнеры вечера — Feduk, группы Pompeya, «Рондо» и Лэйна.

Молодая певица Лэйна спела несколько песен на родном языке, а также исполнила свой хит «Малай на белом барсе». Следом за ней на сцену вышла российская группа Pompeya с песнями в стиле инди, фанк, диско и поп.

Громче всех зрители встретили известного рэп-исполнителя Feduk, который зажег толпу своими хитами «Моряк», «Околофутбола», «Холостяк». Под песню «Хлопья летят на верх» рэпер предложил зрителям зажечь фонарики на телефонах. «Будет красиво!» — пообещал он. Толпа послушно зажгла огоньки, и вся площадка перед «Чашей» превратилась в отражение звездного неба.

«Хочу спеть для вас свою песню „Последний день лета“. Она очень символична, подходит этой погоде. Не плачьте, скоро будет лето», — улыбнулся он.

Затем Feduk спел под гитару стихи Есенина «Заметался пожар голубой».

После небольшого перерыва на сцену поднялся Александр Иванов и его группа «Рондо». Казанцы встретили музыкантов бурными аплодисментами и дружно подпевали известным песням «Московская осень», «Моя не ласковая Русь», «Боже какой пустяк».

«У вас проходит так много событий: Универсиада, чемпионат мира по футболу, WorldSkills. Казань становится настоящим культурным городом, и очень здорово, что ваш Президент делает очень много для вашего города», — обратился Александр Иванов к зрителям.

Завершился праздничный концерт салютом под песню Салавата «Мин яратам сине Татарстан».

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